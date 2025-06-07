Источник: АЕК предложил Николичу контракт с зарплатой в 2 миллиона евро в год

АЕК предложил Николичу контракт с зарплатой в 2 миллиона евро в год

АЕК предложил главному тренеру ЦСКА Марко Николичу контракт с зарплатой в размере 2 миллионов евро в год, сообщает издание Butasport.

По данным источника, московская команда не отпустит 45-летнего серба из клуба, если не получит компенсацию в размере 600 тысяч евро.

Ранее издание Sport24.gr сообщило, что Николич в ближайшее время станет главным тренером АЕК.

Марко Николич возглавляет ЦСКА с июля 2024 года, его контракт с московским клубом действует до конца июня 2026 года. В сезоне-2024/25 армейцы под его руководством заняли третье место в чемпионате России и выиграли FONBET Кубок России.

АЕК занял четвертое место в чемпионате Греции-2024/25 и попал в Лигу конференций. Команда начнет участие в турнире со второго отборочного раунда.

Предыдущим главным тренером греческой команды был Матиас Алмейда, он работал в клубе с июля 2022 года и покинул его 13 мая 2025 года.