Николич — о победе над ЦСКА: «Если я пришел не по регламенту, то виноват человек рядом со мной»
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после победы над ЦСКА (2:0) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ отметил игру своей команды.
— Поздравляю команду с победой. Молодцы. Продолжили хорошо работать. Я доволен всеми. Надо продолжать.
К сожалению, следующая игра через 9 дней, Кубок перенесли. Считаю, были очень важные, трудные игры
Надо похвалить болельщиков. Совсем другие ощущения, когда они за спиной.
— Даже после двух забитых голов «Локомотив» пошел в атаку. ЦСКА был настолько слаб?
— ЦСКА 100% не слаб. Если я пришел не по регламенту, то виноват человек рядом со мной. ЦСКА, наоборот, очень хорошая команда. Поле трудное в России зимой, нет возможности показывать все, что отрабатывали на сборах. Команда играла вперед, но есть много над чем еще работать, — сказал Николич.
Во второй тайме встречи Николич получил красную карточку от главного арбитра матча Павла Кукуяна.
(Константин Колмаков)
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