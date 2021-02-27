Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после победы над ЦСКА (2:0) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ отметил игру своей команды.

— Поздравляю команду с победой. Молодцы. Продолжили хорошо работать. Я доволен всеми. Надо продолжать.

К сожалению, следующая игра через 9 дней, Кубок перенесли. Считаю, были очень важные, трудные игры

Надо похвалить болельщиков. Совсем другие ощущения, когда они за спиной.

— Даже после двух забитых голов «Локомотив» пошел в атаку. ЦСКА был настолько слаб?

— ЦСКА 100% не слаб. Если я пришел не по регламенту, то виноват человек рядом со мной. ЦСКА, наоборот, очень хорошая команда. Поле трудное в России зимой, нет возможности показывать все, что отрабатывали на сборах. Команда играла вперед, но есть много над чем еще работать, — сказал Николич.

Во второй тайме встречи Николич получил красную карточку от главного арбитра матча Павла Кукуяна.

(Константин Колмаков)