Сергей Терехов заявил, что в «Сочи» не думают о еврокубках

Защитник «Сочи» Сергей Терехов после победы над тульским «Арсеналом» (4:0) в матче 20-го Тинькофф чемпионата России сказал, что команда не думает о возможности попасть в еврокубки.

«Главное — победа команды, чтобы «Сочи» был как можно выше, — сказал Терехов в эфире канала «Матч премьер». — В раздевалке разговоров о еврокубках нет, мы идем от матча к матчу. У нас все спокойно».

После этой победы «Сочи» вышел на третье место в РПЛ. Команда набрала 36 очков.