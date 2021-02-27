Сергей Терехов заявил, что в «Сочи» не думают о еврокубках
Защитник «Сочи» Сергей Терехов после победы над тульским «Арсеналом» (4:0) в матче 20-го Тинькофф чемпионата России сказал, что команда не думает о возможности попасть в еврокубки.
«Главное — победа команды, чтобы «Сочи» был как можно выше, — сказал Терехов в эфире канала «Матч премьер». — В раздевалке разговоров о еврокубках нет, мы идем от матча к матчу. У нас все спокойно».
После этой победы «Сочи» вышел на третье место в РПЛ. Команда набрала 36 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю