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Сегодня, 18:24

Мостовой — о голе Мелешина в матче с «Ботевом»: «Cборы, безусловно, время молодежи «Спартака»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на гол воспитанника московской команды Павла Мелешина.

Гол Мелешина принес победу красно-белым в товарищеском матче с «Ботевом» (1:0).

«Предсезонные сборы всегда и отличаются тем, что работа идет не для 10-11 человек, а для всех, условно, 25-30. Тренеры пробуют разные сочетания игроков, поэтому я не удивлен, что молодежь забила. А что будет дальше, пока сложно сказать. Редко удается в сезоне кому-то пробиться в основу. У «Спартака» скорее всего, будет тот же состав. Хотя сейчас, безусловно, время молодежи. Доказывайте, показывайте, пользуйтесь своими шансами. Другое дело, что не у всех это получается», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

«Спартак» проведет в ОАЭ второй сбор с 30 января по 11 февраля в Абу-Даби. Третий сбор команды пройдет в турецком Белеке с 14 по 20 февраля.

Источник: Metaratings

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Арсенал

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

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1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина
Арина Соболенко

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
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Ф1(-1.5)

22%

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ТБ 3.5

18%

1.86

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16%

1.56
Александр Мостовой
Алексей Мелешин
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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