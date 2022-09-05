Марвин Комппер покинул тренерский штаб «Локомотива»

В связи с неудовлетворительными результатами команды Марвин Комппер покидает тренерский штаб первой команды футбольного клуба «Локомотив».

Как информирует пресс-служба железнодорожников, с этого момента вопросы формирования тренерского штаба, подготовки команды и определения состава на игру будут полностью за главным тренером «Локомотива» Йозефом Циннбауэром.

Комппер вошел в тренерский штаб «Локомотива» в октябре 2021 года, а 1 марта после ухода Маркуса Гисдоля стал фактически исполнять обязанности главного тренера команды.

Из-за отсутствия у Комппера необходимой лицензии главным тренером в апреле был заявлен Заур Хапов, а в июне Циннбауэр.

«Локомотив» с 9 очками после 8 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В воскресенье, 4 сентября, красно-зеленые дома уступили «Ахмату» со счетом 1:2, несмотря на что больше часа играли в большинстве.