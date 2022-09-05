Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

5 сентября, 15:19

Марвин Комппер покинул тренерский штаб «Локомотива»

Читать «СЭ» в
Марвин Комппер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В связи с неудовлетворительными результатами команды Марвин Комппер покидает тренерский штаб первой команды футбольного клуба «Локомотив».

Как информирует пресс-служба железнодорожников, с этого момента вопросы формирования тренерского штаба, подготовки команды и определения состава на игру будут полностью за главным тренером «Локомотива» Йозефом Циннбауэром.

Комппер вошел в тренерский штаб «Локомотива» в октябре 2021 года, а 1 марта после ухода Маркуса Гисдоля стал фактически исполнять обязанности главного тренера команды.

Из-за отсутствия у Комппера необходимой лицензии главным тренером в апреле был заявлен Заур Хапов, а в июне Циннбауэр.

«Локомотив» с 9 очками после 8 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В воскресенье, 4 сентября, красно-зеленые дома уступили «Ахмату» со счетом 1:2, несмотря на что больше часа играли в большинстве.

Марвин Комппер
ФК Локомотив (Москва)
Йозеф Циннбауэр
11
39
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лопырева похвасталась роскошной фигурой в красном купальнике
BMW Е12: основателю пятой серии — 50 лет
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Агент Обухова заявил, что форвард поддерживает физическую форму после продления дисквалификации за допинг
«Локомотив» снова шокирует: ответственным объявили Циннбауэра, но уволили Комппера
Президент «Урала» Иванов отреагировал на возможный переход Кузьмичева в «Локомотив»
РПЛ, таблица переходов: Урунов перешел из «Спартака» в «Урал», Дзагоев стал игроком «Рубина»
Дюков заявил, что Федун не покинет исполком РФС
«Торпедо» подписало контракт с венгерским нападающим Костой
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Зенит» — «Оренбург», «Ростов» — «Спартак» и другие матчи
Защитник «Ростова» Осипенко назвал предстоящую игру со «Спартаком» обычной
Защитник Даса подпишет контракт с «Динамо» по схеме «2+1». Зарплата — 1,5 миллиона евро в год
Шкурин продолжит карьеру в «Маккаби» из Петах-Тиквы. Ранее форвард приостановил контракт с ЦСКА
РПЛ представила новый официальный мяч чемпионата
Защитник «Локомотива» Ненахов заявил, что вернется к тренировкам в общей группе на следующей неделе
Агент Джорджевича: «Могу сказать, что трансфера в «Торпедо» не состоится»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой назвал конкурентов «Спартака» в борьбе за место в тройке РПЛ

Осинькин или Юран могут возглавить «Локомотив»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости