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4 апреля 2025, 03:42

Наумов: «Не ожидал от «Локомотива» такого провала, как сейчас»

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов допускает, что матч красно-зеленых против «Зенита» в 23-м туре РПЛ будет равным.

«Я не ожидал от «Локомотива» такого провала, как сейчас, но факт есть факт: команда безобразно проводит весну. И дело не только в разгроме в Самаре — есть еще ничьи с махачкалинским «Динамо» (1:1) и «Ахматом» (1:1), да и победа над московским «Динамо» (2:1) была непростая, там не обошлось без везения для «Локо». А крупное поражение от «Крыльев» — просто апогей кризиса. Но раненый зверь опасен вдвойне, поэтому я допускаю, что с «Зенитом» будет равный матч. «Локомотиву» очень надо реабилитироваться перед болельщиками. И уверен, игроки будут максимально смотивированы тренерским штабом и руководством клуба. Тем не менее я все равно склоняюсь к тому, что «Зенит» в один мяч выиграет. Класс у него выше. И сейчас он будет на максимуме выкладываться в матче, чтобы не отпустить далеко «Краснодар», — цитируют «Известия» Наумова.

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится в субботу, 5 апреля, и начнется в 17:30 по московскому времени.

Источник: «Известия»
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Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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