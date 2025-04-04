Деменко: «Акрон» — достаточно удобный соперник для «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Максим Деменко считает, что краснодарская команда должна победить «Акрон» в матче 23-го тура чемпионата России.

«Акрон» — достаточно удобный соперник для «Краснодара». Команда тоже старается играть в яркий атакующий футбол, наступать позиционно, но при этом допускает ошибки в обороне. В таких противостояниях команд с похожим стилем игры обычно сказывается более высокий класс одного из участников, поэтому «Краснодар» должен победить. Если только сам не создаст себе на ровном месте проблем из-за безалаберного отношения к своим моментам и ошибок у своей штрафной», — цитируют «Известия» Деменко.

Матч «Краснодар» — «Акрон» состоится в субботу, 5 апреля, и начнется в 19:45 по московскому времени.