Хотулев: «Оренбургу» предстоит очень важный матч с «Пари НН», который нужно обязательно выигрывать»

Полузащитник «Оренбурга» Данила Хотулев поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ против «Пари НН».

«Нам предстоит очень важный матч с «Пари НН», который нужно обязательно выиграть, если мы хотим сохранить шансы на спасение. В принципе, выиграв недавно у «Факела» на последних минутах (1:0), мы показали, что способны побеждать своих прямых конкурентов. И надо делать то же самое в игре в Нижнем Новгороде. Иначе тогда о каком спасении от вылета из РПЛ можно говорить? В чем прибавили за зиму при Слишковиче? В физическом состоянии в первую очередь. Данные по пробегу у нас стали гораздо лучше. К сожалению, пока это не смогло превратиться в серьезный результат в таблице. Надеюсь, в ближайшее время исправим это», — цитируют «Известия» Хотулева.

Матч «Пари НН» — «Оренбург» состоится в пятницу, 4 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени.