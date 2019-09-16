РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Николай Гиоргобиани: «VAR сегодня помог «Уфе»

23:21
Теги:

Нападающий «Уфы» Николай Гиоргобиани прокомментировал прием мяча в исполнении главного тренера уфимцев Вадима Евсеева в матче 9-го тура РПЛ с «Динамо» (0:0), а также поделился мнением о турнирном положении уфимцев.

— Эпизод с VAR как видели с поля?

— Конечно, в пользу своей команды. Верили, что не было намеренной игры рукой. VAR помогло.

— Это хорошее нововведение?

— Да. Арбитры тоже люди, тоже ошибаются. Бывают грубые ошибки, которые можно посмотреть и исправить. (Константин Колмаков)

«Уфа» с 11 очками располагается на 9-й строчке в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» — 10 баллов и 11-е место.

Динамо — Уфа

Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Опрос

проголосовало: 18576
Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




Прямой эфир
Прямой эфир