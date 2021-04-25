Николаев считает, что у арбитра были основания назначить пенальти в эпизоде с Комличенко
Бывший арбитр Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» оценил действия судьи Евгения Кукуляка в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Химки» (0:1).
«На 80-й минуте матча, когда Комличенко держат руками в штрафной площади, у арбитра были все основания назначить 11-метровый удар, потому что задержка носила длительный характер. Клуб может подать апелляцию в ЭСК, чтобы там оценили правильность решений арбитра», — сказал Николаев «СЭ».
Напомним, что ранее член совета директоров «Динамо» и бывший министр внутренних дел РФ Сергей Степашин призвал изучить действия судей в матче «Динамо» — «Химки». Главный арбитр матча: Евгений Кукуляк, его ассистенты — Денис Березнов и Кирилл Большаков. ВАР: Сергей Иванов, ассистент ВАР — Валерий Данченко.
(Екатерина Звенигородская)
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