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«Уфа» — «Сочи»: где смотреть онлайн трансляцию матча

12:00
«Уфа» на своем поле примет «Сочи». Фото ФК «Сочи»
«Уфа» на своем поле примет «Сочи». Фото ФК «Сочи»
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В воскресенье, 25 апреля, состоится матч 27-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Уфа» на своем поле примет «Сочи». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В первом круге команды сыграли вничью — 1:1. Отметим, что уже три встречи подряд соперники не могут выявить победителя в очном противостоянии.

Следить за матчем «Уфа» — «Сочи» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Уфа» — «Сочи»

Уфа — Сочи

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