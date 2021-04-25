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Степашин призвал изучить действия судей матча «Динамо» — «Химки»: «Видел нарушение, но не назначил очевидный пенальти»

10:41
24 апреля. Москва. «Динамо» — «Химки» — 0:1. Евгений Кукуляк и Сенин Себай. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
24 апреля. Москва. «Динамо» — «Химки» — 0:1. Евгений Кукуляк и Сенин Себай. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Член совета директоров «Динамо «и бывший министр внутренних дел РФ Сергей Степашин прокомментировал «СЭ» судейство во вчерашнем матче бело-голубых с «Химками» (0:1).

24&nbsp;апреля. Москва. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Максим Глушенков принмает поздравления от&nbsp;одноклубников.Захарян — штанга, Тюкавин — перекладина. «Химки» вырвали победу у «Динамо» в добавленное время

«Очень обидное поражение от «Химок». Конечно, нужно было реализовывать свои моменты, а их динамовцы создали много. Вместе с тем, когда на глазах тысяч зрителей главный арбитр матча Кукуляк, который находился в отличной позиции и прекрасно видел нарушение на Комличенко в штрафной площади гостей, не назначает очевидный пенальти, возникает вопрос — ошибка ли это с его стороны или что-то другое. За такие решения в НХЛ, например, отстраняют надолго и без колебаний. И где были в этот момент судьи, работавшие на ВАР?

Вся цепочка действий бригады рефери в том эпизоде, считаю, должна быть тщательно изучена специалистами, а выводы озвучены для широкой футбольной общественности. Если мы действительно хотим когда-нибудь прийти к тому, чтобы необъяснимые решения арбитров не влияли на результаты матчей и борьбу за места в турнирной таблице», — сказал Степашин.

Главный арбитр матча: Евгений Кукуляк, его ассистенты — Денис Березнов и Кирилл Большаков. ВАР: Сергей Иванов, ассистент ВАР — Валерий Данченко.

(Константин Алексеев)

Динамо — Химки

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