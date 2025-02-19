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Николаев поделился мнением о перспективах в РПЛ Соболева

Камила Абдурахманова
корреспондент

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев поделился мнением о перспективах в весенней стадии РПЛ форварда Александра Соболева.

— Я думаю, что после этого зимнего перерыва Соболев все равно останется игроком замены и основного состава в кубке. При каких-то экстренных ситуациях, если что-то случится с игроками с российским паспортом, у него будут шансы и в чемпионате. Хотя даже так — он второй-третий на замену. То, что он начал забивать на сборах, это все же товарищеские игры, человек себя ощущает более расслабленно и непринужденно. Шансов-то у него хватало, просто раньше он ими не пользовался, а сейчас процент реализации вырос.

— Но эмоциональное состояние у него как будто должно улучшиться после таких результатов?

— Какие-то его личные восприятия ситуации — да. Но болельщики к нему вряд ли станут относится лояльнее. Вот чемпионат начнется — и тогда посмотрим. Если в первом матче, условно, «Зенит» будет проигрывать 0:2, а Соболев выйдет и забьет три — вот это будет примирительный шаг в сторону болельщиков и огромный плюс. Вот это может глобально поменять ситуацию, а не голы на сборах, — сказал Николаев «РБ Спорт».

На сборе в ОАЭ Александр Соболев принес «Зениту» победу над сборной Иордании, забил голы «Динамо» и «Пюнику», а также уже в компенсированное время спас команду от поражения во встрече с ЦСКА в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ, что позволило петербуржцам продолжить борьбу за трофей.

Источник: «РБ Спорт»
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Александр Соболев
ФК Зенит
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 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
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 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
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