Николаев поделился мнением о перспективах в РПЛ Соболева

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев поделился мнением о перспективах в весенней стадии РПЛ форварда Александра Соболева.

— Я думаю, что после этого зимнего перерыва Соболев все равно останется игроком замены и основного состава в кубке. При каких-то экстренных ситуациях, если что-то случится с игроками с российским паспортом, у него будут шансы и в чемпионате. Хотя даже так — он второй-третий на замену. То, что он начал забивать на сборах, это все же товарищеские игры, человек себя ощущает более расслабленно и непринужденно. Шансов-то у него хватало, просто раньше он ими не пользовался, а сейчас процент реализации вырос.

— Но эмоциональное состояние у него как будто должно улучшиться после таких результатов?

— Какие-то его личные восприятия ситуации — да. Но болельщики к нему вряд ли станут относится лояльнее. Вот чемпионат начнется — и тогда посмотрим. Если в первом матче, условно, «Зенит» будет проигрывать 0:2, а Соболев выйдет и забьет три — вот это будет примирительный шаг в сторону болельщиков и огромный плюс. Вот это может глобально поменять ситуацию, а не голы на сборах, — сказал Николаев «РБ Спорт».

На сборе в ОАЭ Александр Соболев принес «Зениту» победу над сборной Иордании, забил голы «Динамо» и «Пюнику», а также уже в компенсированное время спас команду от поражения во встрече с ЦСКА в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ, что позволило петербуржцам продолжить борьбу за трофей.