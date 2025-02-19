Гаранин — о возможном переходе Глебова в «Динамо»: «В этой ситуации жалко Валерия Георгиевича»

Тренер Вадим Гаранин в комментарии для «СЭ» высказался о возможном переходе полузащитника «Ростова» Данила Глебова в московское «Динамо».

«Мне в этой ситуации жалко Валерия Георгиевича. Глебов — это важный, системообразующий игрок для футбола «Ростова». Это будет проблемой. За «Ростов» будет чуть грустно по-футбольному. Очень приятно смотреть за этой командой, хоть и не всегда результаты положительные. Когда проходят их идеи, это выглядит очень круто. Они буквально уничтожают соперника морально. Возможно, они что-то уже придумали и у них есть человек, который сможет заменить Данила Глебова. Но мы этого не знаем и если судить поверхностно, то это потеря», — сказал Гаранин «СЭ».

Во вторник, 18 февраля Глебов не сыграл в товарищеском матче «Ростова» с «Акроном» (0:1).

Глебов выступает за «Ростов» с января 2019 года. В сезоне-2024/25 футболист забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 23 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт 25-летнего россиянина с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года.

Дарик Агаларов