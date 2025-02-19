Гаранин — о возможном возвращении Промеса в «Спартак»: «Квинси прошлогодний был бы помощником, нынешний — не уверен»

Тренер Вадим Гаранин в разговоре с «СЭ» высказался о возможном возвращении Квинси Промеса в московский «Спартак».

«Мы не знаем, что он делал на протяжении почти года. Понятное дело, что он говорит об уверенности в своей форме, ведь он хочет вернуться в топовый клуб. Любой футболист так скажет. Промес прошлогодний был бы помощником, нынешний — не уверен. Для меня важен и принципиален момент с наркотиками. Все прекрасно понимают, что это зло, которое надо каленым железом вырезать. Не мне судить человека, это его выбор, но попахивает это не очень хорошо», — сказал Гаранин «СЭ».

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. Сейчас 33-летний игрок находится в ОАЭ, где ждет решения суда об экстрадиции в Нидерланды.

На родине футболист приговорен к 7,5 года тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков и к полутора годам за нападение на человека с ножом. Сейчас футболист выступает за клуб второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед»

Дарик Агаларов