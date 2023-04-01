Симонян: «Хочется, чтобы «Спартак» сегодня выиграл»

Бывший футболист «Спартака» Никита Симонян поделился ожиданиями от матча команды с «Ахматом» в 21-м туре РПЛ.

«Ожидания от матча? Я сегодня выйду и забью пару мячей. Я спартаковец! Хочется, чтобы команда сегодня выиграла! Закончилась ли борьба за чемпионство? Давайте подождем. Игра заканчивается с финальным свистком, как и последние матчи чемпионата!» — сказал Симонян.

Матч «Спартак» — «Ахмат» начнется в 16.30 по московскому времени.