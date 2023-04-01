Мостовой считает, что вызов восьми футболистов в сборную не повлияет на предстоящий матч «Спартака»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Ахматом» в 21-м туре чемпионата России.
— Кому будет легче — «Спартаку» с большим количеством сборников или «Ахмату», в котором таких футболистов гораздо меньше?
— Думаю, что «Спартаку». Во-первых, они играют дома. Да, вызвали, например, 8 футболистов в сборную России, но ведь игры были товарищеские и без особой мотивации. Не думаю, что этот фактор может повлиять на сегодняшний матч, — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.
— Были перелеты, это может вымотать?
— Не в этом случае, сейчас сборная летает в комфортных условиях, не думаю, что это может стать проблемой.
Игра пройдет сегодня, 1 апреля, и начнется в 16.30 по московскому времени. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 40 очков. «Ахмат» идет шестым с 32 очками.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
9
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4