«Незабываемый игрок». «Сельта» поздравила Карпина с днем рождения
14:01
«Сельта» в Twitter поздравила своего бывшего игрока Валерия Карпина с днем рождения. Экс-футболист выступал в испанском клубе с 1997 по 2002 год.
Сегодня, 2 февраля, российскому специалисту исполнилось 52 года.
«Сегодня исполняется 52 года легенде «кельтов». Незабываемый игрок. Поздравляем, Карпин! С днем рождения», — написала пресс-служба «Сельты».
На данный момент Карпин возглавляет «Ростов», который после 19 туров РПЛ занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 32 балла.
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