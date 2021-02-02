«Незабываемый игрок». «Сельта» поздравила Карпина с днем рождения

«Сельта» в Twitter поздравила своего бывшего игрока Валерия Карпина с днем рождения. Экс-футболист выступал в испанском клубе с 1997 по 2002 год.

Сегодня, 2 февраля, российскому специалисту исполнилось 52 года.

«Сегодня исполняется 52 года легенде «кельтов». Незабываемый игрок. Поздравляем, Карпин! С днем рождения», — написала пресс-служба «Сельты».

На данный момент Карпин возглавляет «Ростов», который после 19 туров РПЛ занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 32 балла.