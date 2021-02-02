Маклаков считает Мозеса необходимым игроком для «Спартака»

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Алексей Маклаков прокомментировал «СЭ» информацию о возможном выкупе Виктора Мозеса.

Ранее директор по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов рассказал «СЭ» о планах клуба на защитника.

— Виктор Мозес — это тот необходимый элемент команды, который способен начинать атаку, а порой и завершать ее —, сообщил Маклаков «СЭ». Мне, безусловно, нравится его игра, он очень талантливый и качественный футболист. Надеюсь, руководство примет решение о выкупе, ибо не время сейчас такими игроками разбрасываться.

Единственное, чего я боюсь, это особая любовь «Спартака» к легионерам. Клуб любит так «по-русски», и из-за этого многие игроки расклеиваются, теряют мотивацию. С Виктором Мозесом надо быть осторожнее, так как он действительно нужен «Спартаку».

Напомним, что в октябре 2020 года Виктор Мозес перешел из лондонского «Челси» в стан красно-белых на правах аренды с возможностью выкупа. Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона 2020/21.

В текущем сезоне Мозес провел 9 матчей и сумел отличиться 1 забитым голом и 1 голевой передачей.



(Артем Бухаев)