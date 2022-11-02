Валерий Непомнящий: «Чемпионат очень интересен, хоть и со спортивной точки зрения уровень стал ниже»

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил уровень РПЛ в этом году по сравнению с предыдущим сезоном.

«Перед началом сезона я с надеждой говорил, что этот чемпионат будет интересно смотреть, возрастет конкуренция среди отечественных игроков и у молодых футболистов появится шанс. Мне кажется, что это наблюдается. Почти каждая игра интересная, потому что непонятно, чем она может закончиться.

Очевидно, что «Зенит» доминирует, никуда от этого не деться. Тем не менее, все остальные команды очень-очень близки друг к другу. Чемпионат очень интересен, хоть и со спортивной точки зрения уровень стал ниже. Мне кажется, что для России в ее нынешнем состоянии, получается вполне интересный сезон", — приводит Metaratings.ru слова Непомнящего.

По итогам 15 туров «Зенит» с 39 очками уверенно лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» расположился на 2-й позиции (32 очка). Третье место занимает ЦСКА (29 очков).