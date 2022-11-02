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Адвокат рассказала, от чего страдает Ларин, находящийся в СИЗО

Руслан Минаев
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Адвокат Мария Эйсмонт рассказала, в каких условиях в СИЗО находится экс-директор академии «Чертаново» Николай Ларин.

Сейчас Ларин в нормальной камере в «Бутырке», есть телевизор и холодильник. В камере 4 человека, все сидят за ненасильственные преступления. Это стандартная история — он не будет сидеть ни с убийцами, ни с разбойниками. Соседи нормальные, отношения хорошие, сотрудники относятся с уважением.

Сейчас условия нормальные, но единственное, от чего Ларин страдает, как и любой человек, особенно жители крупных городов среднего класса, — душ раз в неделю. Это стандарт в нашем СИЗО, но непонятно, почему не сделать возможность мыться каждый день, — цитирует адвоката Sport24.

Суд признал Ларина виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Суд установил, что общий ущерб от действий функционера составил 36 миллионов 211 тысяч рублей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-02-advokat-eks-direktora-chertanovo-sidit-v-normalnoy-kamere-v-butyrke-stradayet-ot-togo-chto-dush-raz-v-nedelyu

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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П2

25%

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ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль 2
Наполи 0
Матч завершен

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария 2
Интер 0
Матч завершен

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
ФК Чертаново
Николай Ларин
4
3
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И В Н П +/- О
1
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2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
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Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
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 - : -
5.11 19:00
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 - : -
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