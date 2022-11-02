Адвокат рассказала, от чего страдает Ларин, находящийся в СИЗО

Адвокат Мария Эйсмонт рассказала, в каких условиях в СИЗО находится экс-директор академии «Чертаново» Николай Ларин.

Сейчас Ларин в нормальной камере в «Бутырке», есть телевизор и холодильник. В камере 4 человека, все сидят за ненасильственные преступления. Это стандартная история — он не будет сидеть ни с убийцами, ни с разбойниками. Соседи нормальные, отношения хорошие, сотрудники относятся с уважением.

Сейчас условия нормальные, но единственное, от чего Ларин страдает, как и любой человек, особенно жители крупных городов среднего класса, — душ раз в неделю. Это стандарт в нашем СИЗО, но непонятно, почему не сделать возможность мыться каждый день, — цитирует адвоката Sport24.

Суд признал Ларина виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Суд установил, что общий ущерб от действий функционера составил 36 миллионов 211 тысяч рублей.