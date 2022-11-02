Прохин: «Очень надеюсь «Ростов» выиграет у «Динамо»
Данила Прохин поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура РПЛ против «Динамо»
Игрок «Ростова» Данила Прохин поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура РПЛ против «Динамо».
«Очень надеюсь, что мы выиграем у «Динамо». Также хочется, чтобы на стадион пришло как можно больше наших болельщиков. Ведь это очень важный матч с точки зрения турнирной таблицы», — цитирует игрока пресс-служба клуба.
«Ростов» дома примет «Динамо» 6 ноября. Начало — в 19.00 мск.
Источник: https://fc-rostov.ru/ru/news/2302
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