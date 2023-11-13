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Сегодня, 17:40

Непомнящий: «Легионеры «Зенита» снизили к себе требования»

Александр Кружков
Обозреватель
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Известный российский тренер, бывший советник президента ПФК ЦСКА Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» раскритиковал легионеров «Зенита».

— Кто теперь фаворит в чемпионской гонке?

— Все-таки «Зенит». Он более вариативен, Семак легко меняет схему прямо во время матча. Против команд из нижней части таблицы наверняка будет выпускать не только легионеров, но и наших ребят. Тех, кто меньше играет и голоден до футбола. Не забывайте — весной начнутся решающие матчи и в Кубке России. К борьбе на два фронта «Зенит» готов лучше, чем «Краснодар».

— У любой команды есть слабые места. Какие у сегодняшнего «Зенита»?

— Разочаровывают иностранцы — Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Барриос, Дуглас Сантос... Если в прошлом сезоне все они были в полном порядке, то сейчас снизили к себе требования. Уже не пашут так, как раньше.

— Разве?

— Да вы вспомните, как еще недавно Барриос и Дуглас Сантос выжигали все! Теперь такого нет. Они просто играют в футбол. Старательно, но не более. Вендел и Клаудиньо тоже свой максимум не показывают. Вспыхивают эпизодами.

— А вы говорите, «Зенит» — фаворит...

— Ну, Семак из тех тренеров, кто может найти подход к иностранцам. Знает, как их мотивировать. Думаю, он сумеет достучаться даже до таких сытых ребят, как Вендел, Клаудиньо и Барриос, для которых в Петербурге созданы роскошные условия.

На данный момент за сине-бело-голубых выступают 12 легионеров. После 15 туров «Зенит» идет на втором месте в чемпионате России с 30 баллами. 25 ноября питерцы на своем поле сыграют против «Сочи».

Александр Соболев. «Барриос, Вендел и Клаудиньо свой максимум не показывают. А Соболев порой ведет себя, как Иванушка-дурачок». Острое интервью Непомнящего

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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