Непомнящий: «Легионеры «Зенита» снизили к себе требования»

Известный российский тренер, бывший советник президента ПФК ЦСКА Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» раскритиковал легионеров «Зенита».

— Кто теперь фаворит в чемпионской гонке?

— Все-таки «Зенит». Он более вариативен, Семак легко меняет схему прямо во время матча. Против команд из нижней части таблицы наверняка будет выпускать не только легионеров, но и наших ребят. Тех, кто меньше играет и голоден до футбола. Не забывайте — весной начнутся решающие матчи и в Кубке России. К борьбе на два фронта «Зенит» готов лучше, чем «Краснодар».

— У любой команды есть слабые места. Какие у сегодняшнего «Зенита»?

— Разочаровывают иностранцы — Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Барриос, Дуглас Сантос... Если в прошлом сезоне все они были в полном порядке, то сейчас снизили к себе требования. Уже не пашут так, как раньше.

— Разве?

— Да вы вспомните, как еще недавно Барриос и Дуглас Сантос выжигали все! Теперь такого нет. Они просто играют в футбол. Старательно, но не более. Вендел и Клаудиньо тоже свой максимум не показывают. Вспыхивают эпизодами.

— А вы говорите, «Зенит» — фаворит...

— Ну, Семак из тех тренеров, кто может найти подход к иностранцам. Знает, как их мотивировать. Думаю, он сумеет достучаться даже до таких сытых ребят, как Вендел, Клаудиньо и Барриос, для которых в Петербурге созданы роскошные условия.

На данный момент за сине-бело-голубых выступают 12 легионеров. После 15 туров «Зенит» идет на втором месте в чемпионате России с 30 баллами. 25 ноября питерцы на своем поле сыграют против «Сочи».