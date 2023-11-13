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Сегодня, 17:36

Агент Тюкавина не исключил перехода форварда в зарубежный чемпионат

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о будущем своего клиента.

«Можно ли сказать, что следующий сезон Тюкавин проведет в «Динамо»? Не могу сказать, потому что в любое трансферное окно идут переговоры. Может быть, он за границу уедет или еще что-то... Надо садиться с руководством «Динамо» и обсуждать эти вопросы. Мы никуда не торопимся. Определенные предложения по нему есть», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний нападающий провел 19 матчей за бело-голубых, забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
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 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
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 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
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 Факел 15 5 4 6 14-17 19
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 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
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