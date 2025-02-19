Непомнящий: «По уровню мастерства Кисляк схож с ранним Головиным»

Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий высказался об игре полузащитника армейцев Матвея Кисляка.

«В последних матчах ЦСКА мне очень понравился Кисляк. Он играл на нужном уровне и хорошо вписался в команду. Но ему нужна стабильность. Молодые футболисты могут несколько игр сыграть на высочайшем уровне, а потом провалиться. Однако пока Кисляк выигрывает конкуренцию за место в основе. Тот же Пьянич тормозит игру ЦСКА, а Кисляк наоборот больше движет ее вперед.

Сходства Кисляка и Головина? Они немного разноплановые игроки. Головин чуть быстрее, и он ярче выглядит ближе к атаке. Кисляк же больше про разрушение, а Головин именно про созидание. Но я согласен, что по уровню на сегодняшний день Кисляк схож с ранним Головиным в ЦСКА. Матвей также уверенно выглядит на поле в таком возрасте. Повторюсь, что они сегодня игроки не одного типа, но согласен, что по уровню мастерства он близок с ранним Головиным», — приводит Legalbet слова Непомнящего.

В этом сезоне Кисляк провел в составе ЦСКА 17 матчей во всех турнирах и забил один гол. Контракт 19-летнего полузащитника с армейцами рассчитан до июля 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кисляка в 1,2 миллиона евро.