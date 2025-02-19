«Динамо» объявило о переходе Хуана Касереса

Парагвайский защитник Хуан Касерес стал игроком московского «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.

Контракт 24-летнего парагвайца рассчитан до декабря 2029 года. Он будет выступать за московский клуб под 4-м номером.

Ранее сообщалось, что трансфер обойдется «Динамо» в 4 миллиона евро.

Касерес на правах аренды выступал за аргентинский «Ланус» с 2023 года. В январе клуб выкупил защитника из «Расинга».

Всего на счету 24-летнего парагвайца 68 матчей за «Ланус», в которых он отметился голом и 4 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро. Также в активе футболиста 4 матча в составе сборной Парагвая.