Радимов: «Пари НН» может настигнуть карма за пиар с игроком медиалиги»

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов поделился мнением о том, какие команды могут вылететь из РПЛ по итогам сезона.

«Понятно, что «Оренбург» уже вылетел, даже обсуждать нечего. А дальше кто? Очень много претендентов на то, чтобы улететь туда... Мне почему-то кажется, что карма настигнет «Нижний Новгород» за эту историю с футболистом медиалиги, которого они якобы взяли на сбор, но выпустили на каких-то 15 минут ради пиара», — цитирует «РБ Спорт» Радимов.

«Пари НН» приглашал на зимние сбор игрока медиалиги Василия Маврина. После первой части сезона нижегородцы с 16 очками занимают 12-е место в турнирной таблице.