Бывший руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов в беседе с «СЭ» прокомментировал возможность принятия новых ограничений в связи с ростом числа заболевших COVID-19.

— Сейчас обсуждают разные меры — от полностью закрытых трибун до приостановки чемпионата. Вам как видится ситуация?

— Я надеюсь, что трибуны не закроют. Мы должны научиться жить в условиях коронавируса. Я раньше утверждал и сейчас продолжаю утверждать — грипп гораздо опаснее коронавируса. Все в руках Роспотребнадзора и местных властей. Хотелось бы верить, что чемпионат не остановится и нормальная жизнь продолжится. Но судя по динамике роста заболеваемости, зрителей скорее всего не будут допускать на стадионы.

— Это правильное решение?

— На мой взгляд, нет. Это (недопуск болельщиков на футбол — Прим. «СЭ») не решает проблему. Можно заболеть, спустившись в метро или зайдя в супермаркет.

— Очень много клубов из разных видов спорта потеряли колоссальные суммы из-за ограничений. Что наш ждет дальше?

— Нужно больше трезвомыслящих руководителей, в том числе в надзорных органах. Нельзя поддаваться массовому психозу. Речь идет же не только о спорте, но и об экономике. Здесь нужно, чтобы голоса врачей, эпидемиологов, экономистов были услышаны в правительстве. Чтобы таких жестких мер, как весной, не принималось. (Константин Колмаков)