Неделчару покинет «Уфу». Из-за коронавируса его приоритет — Европа
13:38
По информации «СЭ», защитник «Уфы» Йонуц Неделчару покинет клуб в это трансферное окно. Башкирцы готовы продать футболиста. Приоритетом для румына является отъезд в Европу. Из-за ситуации с коронавирусом он хочет быть ближе к семье и избежать проблем с закрытыми границами. «Уфа» с пониманием относится к желанию футболиста.
Ранее «СЭ» сообщал об интересе «Спартака» к 24-летнему защитнику «Уфы» Неделчару. Кроме того появилась информация о заинтересованности шотландского «Рейнджерс» и французской «Ниццы».
Румын выступает за «Уфу» с зимы 2018 года. Всего в составе клуба он провел 65 матчей во всех турнирах и забил один мяч. (Севастиан Терлецкий)
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