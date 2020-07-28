РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Неделчару покинет «Уфу». Из-за коронавируса его приоритет — Европа

13:38
Йонуц Неделчару. Фото ФК «Уфа»
Йонуц Неделчару. Фото ФК «Уфа»
Теги:

По информации «СЭ», защитник «Уфы» Йонуц Неделчару покинет клуб в это трансферное окно. Башкирцы готовы продать футболиста. Приоритетом для румына является отъезд в Европу. Из-за ситуации с коронавирусом он хочет быть ближе к семье и избежать проблем с закрытыми границами. «Уфа» с пониманием относится к желанию футболиста.

Ранее «СЭ» сообщал об интересе «Спартака» к 24-летнему защитнику «Уфы» Неделчару. Кроме того появилась информация о заинтересованности шотландского «Рейнджерс» и французской «Ниццы».

Румын выступает за «Уфу» с зимы 2018 года. Всего в составе клуба он провел 65 матчей во всех турнирах и забил один мяч. (Севастиан Терлецкий)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир