"Не в чем обвинить игроков". Парфенов - о поражении от ЦСКА

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов после поражения от ЦСКА в матче 20-го тура премьер-лиги (0:1) заявил, что ему не в чем упрекнуть футболистов екатеринбургской команды.

- Добавить в атаке было сложно, - сказал Парфенов в эфире канала "Матч Премьер". -Мы справлялись с атаками соперника, но потеряли концентрацию на стандарте. Ребята выполняли задания, старались. Обвинить их не в чем. Пауза нам поможет. Мы понесли большую нагрузку в плане психологии и физики. Восстановимся и будем сражаться.

"Урал" занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.

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