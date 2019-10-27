«Не стареют у нас ветераны». Семак впечатлен игрой Жиркова в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы его команды над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 14-го тура чемпионата России опубликовал в своем Instagram фотографию с игры. 43-летний специалист похвалил 36-летнего защитника сине-бело-голубых Юрия Жиркова, который стал автором победного гола в этой встрече.

Жирков отличился на 28-й минуте матча против «Крыльев Советов».

«С уверенной победой. Не стареют у нас ветераны», — подписал фото Семак.

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