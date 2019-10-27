Супергол Жиркова. Полузащитник «Зенита» забил «Крыльям» эффектным ударом
14:32
Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков открыл счет в матче 14-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».
? Юрий Жирков мощным ударом отправляет мяч в ворота Рыжикова.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 27, 2019
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На 28-й минуте Жирков ударом с лета с 12 метров от перекладины забил в ворота Рыжикова. Счет в матче — 1:0 в пользу «Зенита».
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