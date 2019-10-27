Супергол Жиркова. Полузащитник «Зенита» забил «Крыльям» эффектным ударом

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков открыл счет в матче 14-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».

На 28-й минуте Жирков ударом с лета с 12 метров от перекладины забил в ворота Рыжикова. Счет в матче — 1:0 в пользу «Зенита».

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