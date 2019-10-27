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Супергол Жиркова. Полузащитник «Зенита» забил «Крыльям» эффектным ударом

14:32
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Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков открыл счет в матче 14-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».

На 28-й минуте Жирков ударом с лета с 12 метров от перекладины забил в ворота Рыжикова. Счет в матче — 1:0 в пользу «Зенита».

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Крылья Советов — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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