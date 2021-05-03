Кутепов во вторник пройдет МРТ

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о своем состоянии здоровья после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (2:1).

«Пока непонятно, что с ногой. Возможно, завтра будет МРТ», — сказал Кутепов «СЭ».

27-летний футболист получил травму и был заменен на 58-й минуте. Вместо него на поле вышел Георгий Джикия. В этом матче Кутепов забил мяч в свои ворота.

(Севастиан Терлецкий)