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Кутепов во вторник пройдет МРТ

19:04
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Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о своем состоянии здоровья после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (2:1).

«Пока непонятно, что с ногой. Возможно, завтра будет МРТ», — сказал Кутепов «СЭ».

27-летний футболист получил травму и был заменен на 58-й минуте. Вместо него на поле вышел Георгий Джикия. В этом матче Кутепов забил мяч в свои ворота.

(Севастиан Терлецкий)

Арсенал Т — Спартак

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