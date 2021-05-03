Кутепов во вторник пройдет МРТ
19:04
Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о своем состоянии здоровья после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (2:1).
«Пока непонятно, что с ногой. Возможно, завтра будет МРТ», — сказал Кутепов «СЭ».
27-летний футболист получил травму и был заменен на 58-й минуте. Вместо него на поле вышел Георгий Джикия. В этом матче Кутепов забил мяч в свои ворота.
(Севастиан Терлецкий)
Опрос
проголосовало: 6404Все опросы
Кто станет вторым в РПЛ и попадет в Лигу чемпионов?
Читайте также
4
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю