«Не буду смотреть. Ничего нового о нем не узнаю». Джикия выразил отношение к скандальному фильму «Матч ТВ» о Промесе

Капитан «Спартака» Георгий Джикия во второй части большого интервью «СЭ» выразил отношение к скандальному фильму «Матч ТВ» о Квинси Промесе, вызвавшему недовольство многих болельщиков красно-белых.

— Промес — такой же человек, как до ухода из «Спартака»?

— Думаю, да. Другое дело, что в первый его заход мы общались не так близко, поскольку я пришел в «Спартак» только в середине чемпионского сезона. Но сейчас больше разговариваем, открываемся друг другу, да и английский мой лучше, чем был тогда.

— Многие болельщики были крайне недовольны фильмом про Промеса на «Матч ТВ», восприняли его как происки «Зенита» и «Газпрома». Смотрели? Что скажете?

— Не смотрел. И не буду смотреть, потому что знаю Квинси в сто раз лучше, чем любой человек со стороны, который будет снимать о нем фильмы и давать в нем оценки. Могу сказать на сто процентов, что ничего нового из него не узнаю. А то, что там, возможно, какие-то вещи излишне красочно преподнесли, — понятное дело, что кому-то это надо.

(Игорь Рабинер)

«Возможно, мне нужно быть более жестким с командой. Но я добрый человек». Вторая часть интервью Джикии