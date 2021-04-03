«Краснодар» обыграл «Строгино» в молодежном первенстве
«Краснодар» в матче 19-го тура молодежного первенства РПЛ в гостях обыграл «Строгино» со счетом 2:1.
В другом матче «Химки» также в гостях победили «Арсенал» — 3:2.
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19-й тур
«Строгино» (Москва) — «Краснодар» — 1:2 (0:0)
Голы: Рейхмен, 66 (0:1). Родионов, 75 (1:1). Полях, 86 (1:2).
Удаление: Ларионов (Строгино — мол.), 77.
Судья: Музыченко (Вологда).
3 апреля. Москва. Стадион «Янтарь».
«Арсенал» (Тула) — «Химки» (Химки) — 2:3 (1:1)
Голы: Калин, 38 (0:1). Глойдман, 42 (1:1). Глойдман, 65 — в свои ворота (1:2). Киселев, 71 (1:3). Суханов, 90 — с пенальти (2:3).
Удаление: Старовойтов (Арсенал Т — мол.), 52.
Судья: Скорочкин (Владивосток).
3 апреля. Тула. Стадион «СШ Арсенал».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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