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«Краснодар» обыграл «Строгино» в молодежном первенстве

15:22

«Краснодар» в матче 19-го тура молодежного первенства РПЛ в гостях обыграл «Строгино» со счетом 2:1.

В другом матче «Химки» также в гостях победили «Арсенал» — 3:2.

Чемпионат России

Премьер-лига

Молодежные команды

19-й тур

«Строгино» (Москва) — «Краснодар» — 1:2 (0:0)

Голы: Рейхмен, 66 (0:1). Родионов, 75 (1:1). Полях, 86 (1:2).

Удаление: Ларионов (Строгино — мол.), 77.

Судья: Музыченко (Вологда).

3 апреля. Москва. Стадион «Янтарь».

«Арсенал» (Тула) — «Химки» (Химки) — 2:3 (1:1)

Голы: Калин, 38 (0:1). Глойдман, 42 (1:1). Глойдман, 65 — в свои ворота (1:2). Киселев, 71 (1:3). Суханов, 90 — с пенальти (2:3).

Удаление: Старовойтов (Арсенал Т — мол.), 52.

Судья: Скорочкин (Владивосток).

3 апреля. Тула. Стадион «СШ Арсенал».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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