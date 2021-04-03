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«Краснодар» — «Ахмат»: стартовые составы, Сафонов выйдет с первых минут

15:28
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Стали известны составы «Краснодара» и «Ахмата» на матч 24-го тура Тинькофф чемпионата России, сообщается на официальном сайте РПЛ.

У «быков» с первых минут на поле выйдет вратарь Матвей Сафонов, который ранее восстанавливался от травмы, полученной в начале декабря.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Газинский, Чернов, Мартынович, Сорокин, Классон, Вильена, Кабелла, Вандерсон, Берг.

Запасные: Городов, Бабурин, Ионов, Камболов, Олссон, Ари, Марков, Сулейманов.

«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Семенов, Ненахов, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Швец, Силва, Харин.

«Запасные»: Мелихов, Ромеро, Быстров, Кадыров, Берища, Садулаев, Адуев, Кадыров, Мелкадзе, Алмаши.

Краснодар — Ахмат

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/match/match_13825.html

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