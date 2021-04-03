«Краснодар» — «Ахмат»: стартовые составы, Сафонов выйдет с первых минут
Стали известны составы «Краснодара» и «Ахмата» на матч 24-го тура Тинькофф чемпионата России, сообщается на официальном сайте РПЛ.
У «быков» с первых минут на поле выйдет вратарь Матвей Сафонов, который ранее восстанавливался от травмы, полученной в начале декабря.
«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Газинский, Чернов, Мартынович, Сорокин, Классон, Вильена, Кабелла, Вандерсон, Берг.
Запасные: Городов, Бабурин, Ионов, Камболов, Олссон, Ари, Марков, Сулейманов.
«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Семенов, Ненахов, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Швец, Силва, Харин.
«Запасные»: Мелихов, Ромеро, Быстров, Кадыров, Берища, Садулаев, Адуев, Кадыров, Мелкадзе, Алмаши.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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