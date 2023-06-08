«СЭ» провел традиционный опрос всех клубов РПЛ в сезоне-2022/23 и определил лучшего футболиста в чемпионате России.

От каждой из 16 команд проголосовали по 11 игроков, все они называли свои тройки. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

Лучшим футболистом чемпионата признан форвард «Зенита» Малком.

26-летний Малком забил 23 мяча в 27 матчах чемпионата и стал лучшим бомбардиром турнира, также на его счету 7 голевых передач. Бразилец помог клубу из Санкт-Петербурга выиграть золото РПЛ в пятый раз подряд и получить вторую звезду за 10 титулов в национальной лиге (один — в чемпионате СССР).

Малком принес «Зениту» пятую подряд победу в голосовании футболистов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата. До него № 1 становились форвард Артем Дзюба (2018/19 и 2019/20), нападающий Сердар Азмун (2020/21) и полузащитник Клаудиньо (2021/22).

Малком набрал в голосовании 344 балла, он занял первое место в анкетах 13 из 16 команд лиги. Вторым стал нападающий «Спартака» Квинси Промес, третьим — форвард ЦСКА Федор Чалов.

Выбор каждого из 11 футболистов из 16 клубов РПЛ и подробный итог опроса — в этом материале. Интервью Малкома о победе в голосовании игроков, всем сезоне и будущем — на этой странице.