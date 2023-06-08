Малком назвал себя лучшим игроком сезона, вторым — Промеса

Нападающий «Зенита» Малком в интервью «СЭ» назвал себя лучшим игроком сезона в РПЛ. На второе место он поставил нападающего «Спартака» Квинси Промеса, а на третье — одноклубника Клаудиньо.

— Согласно опросу игроков РПЛ, ты лучший футболист сезона. Что для тебя это значит?

— Я считаю, что провожу фантастический сезон, лучший в карьере. Очень доволен тем, как этот сезон сложился, и хочу поблагодарить всех, кто проголосовал за меня. Огромное спасибо и каждому партнеру по моей команде, всем тренерам и болельщикам — вы все помогаете мне становиться лучше. Для меня это признание очень важно — приятно, когда твои ощущения совпадают с выбором людей той же профессии. Для меня большая честь быть лучшим футболистом сезона в России.

— Кого ты назовешь лучшим в сезоне?

— Не буду скромничать и поставлю на первое место себя. Вторым назову Промеса, с которым мы весь сезон боролись за победу в гонке бомбардиров. А еще Клаудиньо, который тоже показывает очень яркий футбол — вместе мы друг друга дополняем.

«СЭ» провел традиционный опрос всех клубов РПЛ в сезоне-2022/23 и определил лучшего футболиста в чемпионате России — им стал форвард «Зенита» Малком.

26-летний Малком забил 23 мяча в 27 матчах чемпионата и стал лучшим бомбардиром турнира, также на его счету 7 голевых передач. Бразилец помог клубу из Санкт-Петербурга выиграть золото РПЛ в пятый раз подряд и получить вторую звезду за 10 титулов в национальной лиге (один — в чемпионате СССР).