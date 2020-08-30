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Наяир Тикнизян: «Недавно крупно выиграли в Грозном, но это не значит, что впереди легкий матч»

12:04
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Защитник ЦСКА Наяир Тикнизян оценил настрой на матч 6-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом».

— Мы совсем недавно крупно выиграли в Грозном, но это не значит, что впереди легкий матч, — приводит слова Тикнизяна пресс-служба ЦСКА. — Тем более «Ахмат» набрал хороший ход, одержал три победы подряд. Сделаем все от нас зависящее, чтобы набрать три очка.

Встреча «Ахмата» и ЦСКА состоится 30 августа, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало — в 18.00 (мск).

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