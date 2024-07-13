Наумов: «Не осуждаю Глушенкова за ответ критикам его перехода в «Зенит»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил ответ полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова тем, кто был против его перехода в петербургский клуб.
«Уважаемые клоуны, в «Зените» хорошо», — заявил Глушенков на видео, которое выложила его девушка.
«Это не перебор. Он так видит это. Все нормально. Я это услышал и нисколько не обиделся. Это нормальная реакция. Да, я считаю, что для него переход в «Зенит» — это ошибка. Хотя по матчу с «Црвеной Звездой» можно сказать, что он хорошо вписался. Но тем не менее, это большой риск для молодого футболиста — идти в «Зенит». Можно назвать миллион примеров: Набиуллин, Полоз, Сутормин, Бакаев, Ахметов, Коваленко. Им очень трудно проявить себя в «Зените», который делал ставку на бразильцев. Очень сложно пробиться не только потому, что они сильнее тебя. Их купили за большие деньги. Тренер обязан их ставить, — приводит слова Наумова «РБ Спорт».
24-летний Глушенков подписал контракт с «Зенитом» по схеме «4+1». С января 2023 года он выступал за «Локомотив». В сезоне-2023/24 он провел за железнодорожников 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 голевую передачу.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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|0-0
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5
|Спартак
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|0-0
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
|0
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|0-0
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8
|Рубин
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|0-0
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
|0
|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0-0
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14
|Химки
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|0
|0-0
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15
|Динамо Мх
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|0
|0-0
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16
|Акрон
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|0
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|0-0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -