Черчесов: «У Глушенкова в «Зените» хорошие перспективы»
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «СЭ» поделился мнение о перспективах Максима Глушенкова в «Зените».
— В прошлом сезоне видел немало матчей с участием «Локомотива» и Глушенкова. Меня не удивляет, что «Зенит» взял этого талантливого парня, — говорит Черчесов. — Ему нужно время, чтобы освоиться в новых условиях, но уже сейчас видно, что Максим не стесняется брать игру на себя, не тушуется. Думаю, что у него хорошие перспективы в команде Семака. В целом же «Зенит» сработал оперативно и грамотно: взял нескольких россиян еще до начала сезона, чтобы тренерский штаб имел больше времени для их адаптации, — сказал Черчесов «СЭ».
24-летний Глушенков подписал контракт с «Зенитом» по схеме «4+1». С января 2023 года он выступал за «Локомотив». В сезоне-2023/24 он провел за железнодорожников 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 голевую передачу.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -