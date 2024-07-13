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Сегодня, 16:45

Черчесов: «У Глушенкова в «Зените» хорошие перспективы»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «СЭ» поделился мнение о перспективах Максима Глушенкова в «Зените».

— В прошлом сезоне видел немало матчей с участием «Локомотива» и Глушенкова. Меня не удивляет, что «Зенит» взял этого талантливого парня, — говорит Черчесов. — Ему нужно время, чтобы освоиться в новых условиях, но уже сейчас видно, что Максим не стесняется брать игру на себя, не тушуется. Думаю, что у него хорошие перспективы в команде Семака. В целом же «Зенит» сработал оперативно и грамотно: взял нескольких россиян еще до начала сезона, чтобы тренерский штаб имел больше времени для их адаптации, — сказал Черчесов «СЭ».

24-летний Глушенков подписал контракт с «Зенитом» по схеме «4+1». С января 2023 года он выступал за «Локомотив». В сезоне-2023/24 он провел за железнодорожников 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 голевую передачу.

Станислав Черчесов. «У Глушенкова хорошие перспективы в «Зените». Клуб сработал грамотно». Интервью Черчесова о команде-лидере РПЛ и сборной Казахстана

Станислав Черчесов
ФК Зенит
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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