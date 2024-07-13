Агент Клаудиньо: «Полузащитник должен остаться в «Зените» на следующий сезон»
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе бразильца в «Фламенго».
Ранее издание «Евро-футбол» выпустило новость, в которой агент подтвердил договоренность «Зенита» с «Фламенго» по Клаудиньо.
«Новость, что есть договоренность между «Зенитом» и «Фламенго» по Клаудиньо, ложь. Тот, кто это написал — лжец! Клаудиньо — игрок «Зенита»! Он должен остаться в клубе на следующий сезон» — сказал Гарсия «СЭ».
Клаудиньо в сезоне-2023/24 третий раз подряд вместе с «Зенитом» завоевал золотые медали чемпионата России. Бразилец принял участие в 42 матчах, забил 5 голов и сделал 9 результативных передач.
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Локомотив – Акрон
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|20.07
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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|20.07
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|
Динамо – Факел
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|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
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|21.07
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|22.07
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