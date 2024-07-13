Глушенков — хейтерам: «Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо»

Новичок «Зенита» Максим Глушенков обратился к хейтерам на фоне его перехода в питерский клуб.

«Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо», — сказал Глушенков в видео, которое опубликовала девушка футболиста Анна Нечаева в соцсетях.

24-летний Глушенков подписал контракт с «Зенитом» по схеме «4+1». С января 2023 года он выступал за «Локомотив». В сезоне-2023/24 он провел за железнодорожников 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 голевую передачу.