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Глушенков — хейтерам: «Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо»

Виктория Кравченко
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Максим Глушенков.
Фото ФК «Зенит»

Новичок «Зенита» Максим Глушенков обратился к хейтерам на фоне его перехода в питерский клуб.

«Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо», — сказал Глушенков в видео, которое опубликовала девушка футболиста Анна Нечаева в соцсетях.

24-летний Глушенков подписал контракт с «Зенитом» по схеме «4+1». С января 2023 года он выступал за «Локомотив». В сезоне-2023/24 он провел за железнодорожников 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 голевую передачу.

ФК Зенит
Максим Глушенков
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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