Народный артист РСФСР Лев Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о работе главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. В 27-м туре Тинькофф РПЛ казанцы на своем поле уступили «Сочи» (0:6).

«Я уважаю Слуцкого, он один из лучших тренеров. Он справляется со своей работой, у него просто мало исполнителей. Он хороший тренер, как и Карпин. Мы не знаем, что у них происходит в команде, всех подводных камней. Может быть, после отставки команда встряхнется. Побеждать надо с игроками, а у него не осталось исполнителей», — сказал Лещенко «СЭ».

«Сочи» поднялся на третье место, обогнав ЦСКА, который завтра в гостях сыграет с «Ахматом». Рубин занимает 11-е место и находится в одном очке от зоны стыковых матчей.