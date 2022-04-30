«Краснодар» — «Ростов»: Комличенко открыл счет на 4-й минуте

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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко отличился в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара». Форвард открыл счет в начале первого тайма — 1:0.

Комличенко отличился уже на 4-й минуте встречи.