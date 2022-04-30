«Сконцентрированы на своей команде». Шварц о том, будет ли смотреть игру «Зенита»

Шварц заявил, что сконцентрирован не на игре «Зенита», а на следующей тренировке «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:3) не стал оценивать перспективы чемпионской гонки.

«Зенит сегодня», 30 апреля, в случае победы над «Локомотивом» может досрочно стать чемпионом России.

— «Динамо» впервые за много лет борется за высокие награды. Может ли команда психологически быть к этому неготовой?

— Мы, конечно, понимаем все турнирное положение. Это для нас определенный опыт. К каждой игре надо подходить более целенаправленно. Сегодня мы сражались против соперника.

— Согласны ли с утверждением, что «Динамо» после сегодняшнего поражение окончательно выбыло из чемпионской гонки? Будете смотреть матч с «Зенитом»?

— Мы смотрим на ту игру, которую показывает наша команда. Если говорить о матче, который будет сегодня, у нас тренировка завтра, мы сконцентрированы на своей команде.