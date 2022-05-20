Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:05

Ринат Билялетдинов уверен, что «Рубин» избежит стыков в этом сезоне

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Уфы» в рамках 30-го тура Тинькофф РПЛ.

«У меня нет сомнений, что «Рубин» выиграет и избежит даже стыков. Самоотдача у них запредельная, уровень мастерства лучше. Победа над «Уфой» спишет со Слуцкого все грехи. Тогда и оценка его в прессе, и тон интервью поменяются. Сразу все забудут этот сезон как страшный сон. Вопрос с отставкой отпадет сам собой, останутся одни победные настроения. «Рубин» завтра не проиграет с вероятностью 99 процентов и отметит сохранение прописки в РПЛ», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Встреча «Рубина» с «Уфой» пройдет в Казани. Игра состоится 21 мая и начнется в 17.00 по московскому времени.

После 29 туров РПЛ «Рубин» набрал 29 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Уфа» с 27 баллами располагается на 15-й позиции.

2
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать капусту
Вернется ли Хабиб Нурмагомедов в UFC? «Орел» принял вызов Фергюсона, а Махачев дал прогноз на бой Хабиб - Оливейра
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Нижний Новгород» — «Зенит», «Динамо» — «Сочи» и другие матчи
Джикия приехал на тренировку на «Волге»
Глебов высказался о возможном уходе из «Ростова» летом
Люся Чеботина: «Верю, что серебро и Кубок лишь первые шаги для «Динамо» и скоро команда станет чемпионом»
Дзагоев в ЦСКА: от яркого таланта до замученного травмами игрока
Лещенко: «Идеальный вариант — это если бы «Динамо» выиграло серебро и завоевало Кубок»
Агент Языджи рассказал о переговорах между ЦСКА и «Лиллем»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» назвал расширение РПЛ деструктивным шагом и предложил деление на две восьмерки

Лещенко: «Идеальный вариант — это если бы «Динамо» выиграло серебро и завоевало Кубок»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости