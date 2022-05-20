Ринат Билялетдинов уверен, что «Рубин» избежит стыков в этом сезоне

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Уфы» в рамках 30-го тура Тинькофф РПЛ.

«У меня нет сомнений, что «Рубин» выиграет и избежит даже стыков. Самоотдача у них запредельная, уровень мастерства лучше. Победа над «Уфой» спишет со Слуцкого все грехи. Тогда и оценка его в прессе, и тон интервью поменяются. Сразу все забудут этот сезон как страшный сон. Вопрос с отставкой отпадет сам собой, останутся одни победные настроения. «Рубин» завтра не проиграет с вероятностью 99 процентов и отметит сохранение прописки в РПЛ», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Встреча «Рубина» с «Уфой» пройдет в Казани. Игра состоится 21 мая и начнется в 17.00 по московскому времени.

После 29 туров РПЛ «Рубин» набрал 29 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Уфа» с 27 баллами располагается на 15-й позиции.