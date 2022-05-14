Тикнизян рассказал о своем будущем в составе «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о своем будущем в составе железнодорожников.

«Перестал сидеть в соцсетях, потому что не всегда пишут то, что ты хочешь видеть. Я понял, что нет смысла тратить на это время.

Как смог переломить непростую ситуацию? Работа над собой, работа с психологом, поддержка близких. Все это в совокупности помогло мне пережить неудачный момент в карьере.

Мое будущее в «Локомотиве»? Конечно, все известно, у меня 4 года контракта. Я рад, что на такой длительный срок подписал соглашение. У нас большие амбиции», — цитирует Тикнизяна «СЭ».

В текущем сезоне РПЛ Тикнизян провел за «Локомотив» 18 матчей и отдал одну результативную передачу.

Контракт 23-летнего защитника с железнодорожниками действует до июня 2026 года.