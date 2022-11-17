Агузаров — о Зареме Салиховой: «Грамотная и образованная женщина. Наш футбол многое потерял с ее уходом»

Спортивный менеджер Алан Агузаров в интервью «СЭ» поделился мнением о супруге экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

— Какое впечатление у вас сложилось от общения с Заремой Салиховой?

— Мне она однозначно импонирует. Очень грамотная и образованная женщина, разбирающаяся в футболе. Да, есть те, кто в негативном ключе о ней отзывается в прессе. Но, как правило, это люди, у которых срабатывает защитный рефлекс на слова самой Заремы. Наш футбол многое потерял с ее уходом.