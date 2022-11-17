Агузаров заявил, что Бакаев не остался в «Спартаке» из-за высоких требований по зарплате

Спортивный менеджер Алан Агузаров, работавший с полузащитником Зелимханом Бакаевым, объяснил, почему футболист не остался в «Спартаке».

— Почему Бакаев не остался в «Спартаке»?

— Вопрос с возможным переходом в «Динамо» изначально стал рассматриваться только на фоне возникших сложностей в отношении продлении договора со «Спартаком». Бакаев хотел определенную зарплату, «Спартак» ее сделать не мог либо не хотел. В клубе сразу дали понять, что есть определенная планка в 1,5 миллиона евро, выше которой они подниматься не готовы.

— На ваш взгляд, переход Бакаева в «Зенит» можно назвать оправданным?

— В моем понимании, нет. Изначально было понятно, что «Зенит» — единственная команда, при переходе в которую минимальные шансы играть. А сидеть на скамейке под бразильцами — не лучший расклад. В то же время русские ребята, которые там есть, однозначно не хуже по уровню. Тот же Мостовой, не говоря уже о безальтернативном Кузяеве.